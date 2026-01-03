«Θέλει Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς, η Παρτίζαν όμως πρέπει πρώτα να βρει αντικαταστάτη» αναφέρουν στη Σερβία

Ο Ολυμπιακός μπήκε -αγωνιστικά- με το… δεξί στο 2026, παίρνοντας μεγάλη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού για τη Euroleague και πλέον εστιάζει και πάλι την προσοχή του στα μετεγγραφικά και στην προσπάθεια που κάνει, για να αποκτήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν.

Η συγκεκριμένη υπόθεση όμως έχει μετατραπεί σε σίριαλ. Ο Αμερικανός σέντερ της Παρτίζαν, σύμφωνα και με τα ΜΜΕ της Σερβίας, έχει εκφράσει την επιθυμία του για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και η ομάδα της Σερβίας να βρει τον κατάλληλο αντικαταστάτη, ώστε να μπορέσει να τον παραχωρήσει χωρίς πρόβλημα.

Θυμίζουμε ότι ο Τζόουνς θεωρείται ξένο σώμα στην ομάδα τον τελευταίο τουλάχιστον μήνα, με μερίδα οπαδών της Παρτιζάν να τον κατηγορεί για τις κακές του σχέσεις με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η σερβική ομάδα φέρεται να έχει στη λίστα της τα ονόματα των Τόνι Γιεκίρι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Μπρούνο Καμπόκλο της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θέλει να τελειώσει άμεσα το συγκεκριμένο θέμα, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου πλησιάζει (μέχρι τότε οι ομάδες της Euroleague, μπορούν να προχωρήσουν στην απόκτηση παίκτη άλλης ομάδας της ίδιας διοργάνωσης).