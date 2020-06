Ο Σέρβος σταρ του ΝΒΑ και των Ντέβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, βρλέθηκε θετικός στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα να μπει σε καραντίνα στο Βελιγράδι και να μην μπορεί να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται σε απομόνωση στο Βελιγράδι και δεν μπορεί ακόμη να πετάξει για τις ΗΠΑ και να βρεθεί κοντά στην ομάδα του, ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, καθώς διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

Το γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό μετά το φιλικό στο Βελιγράδι ήταν η ανακοίνωση πως ο Νίκολα Γιάκοβιτς της Παρτιζάν είχε βγει θετικός στον κορονοϊό. Υπενθυμίζουμε πως στο φιλικό ήταν και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, του οποίου το τεστ βγήκε επίσης θετικό όπως ανακοίνωσε σήμερα.

Reporting with @WindhorstESPN: Nuggets star Nikola Jokic tested positive for the coronavirus in Serbia and his return to the U.S. is temporarily delayed. He’s been asymptomatic since testing positive last week. Jokic is expected to be cleared to travel to Denver within a week.