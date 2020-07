Ένας από τους βασικούς συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, ο Έρικ Μπλέντσο, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και δεν ταξίδεψε στο Ορλάντο με την υπόλοιπη ομάδα.

Οι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκονται ήδη στη “φούσκα” του NBA στις εγκαταστάσεις της Ντίσνεϊ, αλλά δεν έχουν ακόμη μαζί τους τον βασικό πλέι μέικερ τους, καθώς οι εξετάσεις του έδειξαν ότι έχει κορονοϊό.

Όπως έγινε γνωστό από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Μπλέντσο δεν είχε συμπτώματα του ιού, αλλά στην καθιερωμένη εξέταση πριν το Ορλάντο, εμφανίστηκε θετικός και έτσι αποκλείστηκε από την αποστολή. Αναμένεται πάντως στη συνέχεια να καταφέρει να μεταβεί στη “φούσκα” του NBA, για να συμμετάσχει στα ματς της ομάδας του.

Eric Bledsoe says he tested positive for COVID-19 but has no symptoms, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/7ChaALSex6