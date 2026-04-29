Θλάση ο Χακίμι της Παρί Σεν Ζερμέν, χάνει τη ρεβάνς με Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά του Champions League

Ο Ασράφ Χακίμι τραυματίστηκε στο πίσω μέρος του δεξιού μηρού στον πρώτο ημιτελικό της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν Μονάχου, με τα νέα για την κατάστασή του να μην είναι ευχάριστα.

Ο δεξιός μπακ της Παρι Σεν Ζερμέν τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά (88’) του συναρπαστικού πρώτου ημιτελικού στο “Παρκ ντε Πρενς”, ωστόσο αναγκάστηκε να συνεχίσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής.

Όπως έγινε γνωστό, ο Χακίμι έχει υποστεί θλάση, θα μείνει εκτός δράσης “…για τις επόμενες εβδομάδες” και συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στη ρεβάνς της τετράδας του Champions League απέναντι στους Βαυαρούς.