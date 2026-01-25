Θοδωρής Βλάχος για το χάλκινο της Εθνικής πόλο ανδρών: «Επιτέλους ήρθε, θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο»

Η Εθνική πόλο των ανδρών “βύθισε” και την Ιταλία στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης (12-5) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και γράφοντας ιστορία, αφού για πρώτη φορά ανέβηκε στο βάθρο στη διοργάνωση. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας, Θοδωρής Βλάχος, δήλωσε ανακουφισμένος για την κατάκτηση του μεταλλίου.

“Επιτέλους ήρθε, γιατί όλα αυτά μας δίνουν πίεση, ότι δεν έχουμε καταφέρει κάτι. Επιτέλους. Το θέλαμε πολύ, ιδίως μετά την κακή εμφάνιση. Θέλαμε να φύγουμε από εδώ με το μετάλλιο, για εμάς, για το ότι δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό μετάλλιο. Πιστεύω ότι τέτοιες εμφανίσεις δίνουν μετάλλια και προκρίσεις” ανέφερε αρχικά ο Θοδωρής Βλάχος, μιλώντας για την επιτυχία της Εθνικής πόλο ανδρών στο Βελιγράδι.

“Η Ιταλία παραμένει μία υπερδύναμη. Ίσως είχαν το βάρος γιατί έχουν πολλά νέα παιδιά. Εμείς όλοι έχουμε ξαναέρθει σε αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν παύει να είναι η Ιταλία, μία υπερδύναμη. Εμείς τη νίκη θέλαμε, δεν μας ένοιαζε αν θα είναι με διαφορά ενός γκολ ή πέντε” τόνισε.