Απότομα “κόπηκε” η χαρά για την κατάκτηση του Champions League, από τον βοηθό του Πεπ Γκουαρντιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, Έντσο Μαρέσκα, καθώς αγνοείται ο πατέρας του.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο πατέρας του Μαρέσκα ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό του Champions League και βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου Ατατούρκ.

Έκτοτε όμως τα ίχνη του χάθηκαν και ο Ιταλός τεχνικός έχει ενημερώσει τις αρχές, με την αστυνομία της Τουρκίας να έχει ξεκινήσει έρευνα για την εύρεσή του, με την ελπίδα να μην έχει πάθει κάτι.

