Θρήνος για τον Kόμπι Μπράιαντ στο ΝΒΑ! “Ήταν πηγή έμπνευσης για όλους!”

Ο Κομισσάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, έκανε επίσημη δήλωση για την τραγική απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ και της 13χρονης κόρης του, Τζιάνα, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του αδικοχαμένου ΝΒΑer, ο οποίος όπως σημειώνεται στη δήλωση, “αποτέλεσε έμπνευση για όποιον έπιανε μία μπάλα μπάσκετ”.

“Η οικογένεια του ΝΒΑ είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Tζιάνα.

Για 20 χρόνια, ο Κόμπι μας έδειξε το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ο συνδυασμός του εξωπραγματικού ταλέντου με την αφοσίωση στο πρωταθλητισμό. Υπήρξε ένας από τους πιο αξιοθαύμαστους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος, με θρυλικά κατορθώματα. Πέντε πρωταθλήματα ΝΒΑ, ένα βραβείο ΜVP, 18 παρουσίες στο All-Star-Game και δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.

Θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας ως πηγή έμπνευσης για κάθε άνθρωπο που έπιανε μία μπάλα μπάσκετ με σκοπό να γίνει ο καλύτερος. Μοιραζόταν τις εμπειρίες του και τη σοφία που είχε αποκομίσει, με τις επόμενες γενιές, ενώ τον ικανοποιούσε αφάνταστα να μεταδίσει την αγάπη του για το μπάσκετ στην κόρη του. Τζιάνα.

Στέλνουμε μέσα από την καρδιά μας, τα ειλικρινή συλλυπητήρια, στη γυναίκα του, Βανέσα και την οικογένειά τους, τους Λέικερς και ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο.”

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV

— NBA (@NBA) January 26, 2020