Θρήνος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο πρώην παίκτης των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, Γκι Ρόζε Νάνγκα

Ο Γκι Ρόζε Νάνγκα που έπαιξε στο ελληνικό πρωτάθλημα βόλεϊ με τις φανέλες των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, Άρη και Κηφισιάς πέθανε σε ηλικία 53 ετών σκορπίζοντας τη θλίψη στο χώρο του αθλήματος. Ο Καμερουνέζος είχε βαφτιστεί Χριστιανός με το όνομα Ιωάννης στην Ελλάδα.

Ο Καμερουνέζος παλαίμαχος αθλητής νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες σε κωματώδη κατάσταση αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και δυστυχώς δεν κατάφερε να βγει νικητής από τη μάχη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή την Κυριακή (01/03/26).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο διάστημα είχε καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Καμερούν, ενώ στην αθλητική του καριέρα πέρασε από την Ελλάδα. Το 2004 ήρθε στη χώρα μας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ενώ ένα χρόνο αργότερα πήγε στον Ολυμπιακό, που έπαιξε εκεί για δύο σεζόν.

Τη αγωνιστική περίοδο 2006-07 φόρεσε τη φανέλα του Άρη, ενώ την επόμενη χρονιά συνέχισε την Κηφισιά, στην οποία επέστρεψε τη σεζόν 2010-11 για να ολοκληρώσει την καριέρα του στα 38 του χρόνια.

Ο Καμερουνέζος πρώην αθλητής ήταν εκρηκτικός, παρορμητικός και ασυμβίβαστος στην καριέρα του. Έμαθε ελληνικά και αγάπησε τη χώρα μας. Βαφτίστηκε χριστιανός και ονομάστηκε Ιωάννης.

Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους αθλητές που πέρασαν από την Ελλάδα και με τις αυθόρμητες αντιδράσεις και τις δηλώσεις του είχε θέσει ανοιχτά το ζήτημα των αντιρατσιστικών συνθημάτων στα γήπεδα του βόλεϊ.