Στο πένθος έχει “βυθιστεί” το μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ, από την είδηση του θανάτου της Nikki McCray-Penson, η οποία και πέθανε στα 51 της χρόνια μετά από μία δεκαετία “μάχης” με τον καρκίνο.

Η Nikki McCray-Penson βρισκόταν πέρυσι στο προπονητικό τιμ των Rutgers στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ, ενώ είχε σπουδαία καριέρα και ως παίκτρια, με δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες με την Team USA.

Συγκλονισμένη εμφανίστηκε στα social media, η σταρ των Λας Βέγκας Έισις, A’ja Wilson, που έγραψε: “Η καρδιά πονάει σαν τρελή για αυτό! Μία τέτοια μαχήτρια και πολεμίστρια με την πιο γλυκιά ευγενική ψυχή! Κόουτς McCray με βοήθησες με πολλούς τρόπους και ήσουν ένα αληθινό δώρο από τον Θεό! Πραγματικά θα μας λείψεις! Όχι άλλο βάσανο, όχι άλλος πόνος! Ο Θεός πήρε μία καλή”.

Heart hurts like crazy over this one! 💔 such a fighter and a warrior with the sweetest gentle soul! Coach McCray you’ve helped me in many many ways and you were a true gift from God! Truly will be missed! No more suffering no more pain! God got a good one 🤍 #oranges pic.twitter.com/zRCu4zXXdv