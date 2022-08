Ο Τζόρτζιο Κιελίνι κατάφερε να γίνει viral με μία παραδοχή του για τη φήμη που του έδωσε το ποδόσφαιρο, επηρεάζοντας και τη σεξουαλική του ζωή.

Ως αρχηγός της Γιουβέντους και διεθνής με την Ιταλία, ο Κιελίνι, που αγωνίζεται πλέον στο MLS, έλυσε το… πρόβλημα με την εμφάνισή του, όπως δήλωσε πολύ παραστατικά ο ίδιος.

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο έμπειρος αμυντικός ρωτήθηκε αν το ποδόσφαιρο τον βοήθησε με τις γυναίκες και η απάντησή του ήταν απίθανη: «Κοίτα με, κοίτα πόσο άσχημος είμαι. Δεν έχω ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Το επάγγελμά μου με βοήθησε να έχω περισσότερες σχέσεις με γυναίκες. Το γεγονός ότι είχα επιτυχία ως ποδοσφαιριστής με βοήθησε να έχω στο πλάι μου περισσότερες γυναίκες».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Κιελίνι δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα με τη προσωπική του ζωή και είναι παντρεμένος από το 2014, έχοντας και δύο κόρες.

