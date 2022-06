Πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Τέσσερα παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, στον 4ο όμιλο, η Ολλανδία έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα. Συνέτριψε με 1-4 το Βέλγιο στις Βρυξέλλες. Με το δεξί μπήκε και η Πολωνία. Αν και βρέθηκε να χάνει με 0-1 από την Ουαλία έκανε την ανατροπή και κέρδισε με 2-1.

Απόψε (21:45) στη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου, στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Πολωνία και στο Κάρντιφ, η Ουαλία, μετά την εξασφάλιση της πρόκρισής της στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποδέχεται την Ολλανδία.

Στη δεύτερη κατηγορία, στον 1ο όμιλο, έχει γίνει μόνο 1 παιχνίδι. Η Αρμενία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα και κέρδισε με 1-0 την Ιρλανδία. Ο άλλος αγώνας της Σκωτίας με την Ουκρανία μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο, λόγω της μεταξύ τους αναμέτρησης για τα play off του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου σήμερα (21:45) παίζουν η Ιρλανδία με την Ουκρανία στο Δουβλίνο και η Σκωτία με την Αρμενία στη Γλασκώβη.

Ειδικά στοιχήματα για γκολ, κόρνερ και σκόρερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους τέσσερις αποψινούς αγώνες του Nations League.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτά για τη νίκη με μηδέν παθητικό, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον τελευταίο σκόρερ, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ, το Τελικό Αποτέλεσμα σε συνδυασμό Goal/No Goal, τα μονά/ζυγά γκολ, το σύνολο των κόρνερ, τα κόρνερ του 1ου ημιχρόνου, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ, την ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ, την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρεται για όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και η προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης», για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Λάρισα στον πέμπτο ημιτελικό

Στο μπάσκετ ολοκληρώνεται σήμερα η ημιτελική φάση των off της Basket League. Στο ΟΑΚΑ, στις 19:30, ξεκινάει ο πέμπτος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τη Λάρισα. Η ομάδα που θα κερδίσει θα αντιμετωπίσει στους τελικούς τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ επικράτησε εύκολα στα 2 προηγούμενα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, αλλά η Λάρισα απάντησε με ισάριθμες νίκες στην έδρα της.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τον ημιτελικό των play off της Basket League Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Λάρισα, μεταξύ άλλων για τον πρώτο σκόρερ, συνολικά εύστοχα τρίποντα στον αγώνα, νικητής αγώνα & Οver/Under συνολικών πόντων, τους Over/Under πόντους παικτών, τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τη διαφορά πόντων, τα εύστοχα τρίποντα γηπεδούχου/φιλοξενούμενης.