Ο Άντι Μάρεϊ βγήκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά, για τον πρώτο γύρο του US Open.

Ο Άντι Μάρεϊ ήταν έξαλλος με τον Στέφανο Τσιτσιπά, κατηγορώντας τον πως κλέβει, όταν μετά το 2-2 στα σετ, ο Έλληνας τενίστας πήγε στα αποδυτήρια και κάθισε για οκτώ λεπτά.

«Κάνει 20 λεπτά κάθε φορά. Τι κάνει δηλαδή; Και το μπάνιο είναι ακριβώς δίπλα. Τι κάνει; Εγώ ποτέ δεν χρειάστηκα τόσο χρόνο για να πάω στην τουαλέτα. Ποτέ!», φώναζε ο Άντι Μάρεϊ.

Όταν δέχθηκε, μάλιστα, το καθοριστικό μπρέικ στο ξεκίνημα του πέμπτου σετ, ο Μάρεϊ γύρισε στην ομάδα του και είπε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλέβει.

Δείτε το ξέσπασμα του Μάρεϊ:

Andy Murray clearly unhappy with Stefanos Tsitsipas’ extended toilet breaks! Lashes out at the supervisor#USOpen pic.twitter.com/24haG7r7g0