Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των Μπακς επί των Πέισερς για το πρωτάθλημα του NBA. Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν απολαυστικός στη συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους.

Όρεξη για πλάκα είχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου μετά το άνετο πέρασμα των Μπακς από την έδρα των Πέισερς.

Ο Έλληνας σταρ του NBA είχε μαζί του τις μπασκετικές του κάρτες κι ανέφερε με χιούμορ πως αν ποτέ φτάσει στο σημείο χρεοκοπίας, υπάρχει εναλλακτικό πλάνο και αυτό θα είναι να πουλήσει τις κάρτες.

“Αυτή είναι η κάρτα με τον BP, θα την υπογράψει μία μέρα και κοστίζει πολλά. Και αυτή είναι η κάρτα του Ντόντε. Αν ποτέ χρεοκοπήσω θα τις πουλήσω. Έτσι για να έχω ένα εναλλακτικό πλάνο. Οι γονείς σου δεν σου έλεγαν πάντα να έχεις εναλλακτικό πλάνο; Εμένα αυτό είναι το εναλλακτικό μου πλάνο”, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

