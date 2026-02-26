Αθλητικά

Το Europa League προανήγγειλε την επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη στο Θέλτα – ΠΑΟΚ

Ανάρτηση για τον Γιακουμάκη έκανε ο επίσημος λογαριασμός του Europa League
Ο Γιακουμάκης
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει κόντρα στη Θέλτα (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τον αγώνα ρεβάνς με τη Θέλτα (26/02/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) στα πλέι οφ του Europa League, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά την τιμωρία του στο πρώτο ματς της Τούμπας.

Το γεγονός δεν πέρασε λοιπόν απαρατήρητο ούτε από το ίδιο το Europa League, με τον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης να κάνει σχετική ανάρτηση για τον Γιώργο Γιακουμάκη, πριν το Θέλτα – ΠΑΟΚ.

Με μία φωτογραφία του διεθνούς επιθετικού της ομάδας της Θεσσαλονίκης και μία αράχνη δίπλα του, η UEFA ανέδειξε την επιστροφή του πρώτου σκόρερ του ΠΑΟΚ στη “μάχη” των πλέι οφ.

Ο Γιακουμάκης έχει 15 γκολ σε 31 αγώνες με τον ΠΑΟΚ.

Αθλητικά
