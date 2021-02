Το φιλί της Ζιζέλ στον Μπρέιντι «έκλεψε» την παράσταση στο Super Bowl (vid, pics)

Ο Τομ Μπρέιντι κατέκτησε το 7ο δαχτυλίδι πρωταθλητή στο NFL και το πανηγύρισε μαζί με τη σύζυγό του Ζιζέλ και τα τρία παιδιά τους, μέσα στο γήπεδο του Super Bowl.

Ο κορυφαίος κουόρτερ μπακ όλων των εποχών έχει καταφέρει στα 44 του χρόνια να παραμένει ο Νο1 αθλητής των ΗΠΑ, συνδυάζοντάς το και με μία φαινομενικά τέλεια οικογένεια.

Οι σκηνές με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα, έκλεψαν την παράσταση από το Super Bowl και έγιναν viral σε όλο τον κόσμο. Η αγκαλιά στην κόρη του και το φιλί στο άλλοτε σούπερ μόντελ της Βραζιλίας κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου.

Tom Brady’s wife Gisele Bundchen joined him on the field after the #SuperBowl win and we have so many great photos of them with their kids! https://t.co/duZf1ureBL