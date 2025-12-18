Το κάρφωμα της χρονιάς στην Euroleague: Ο Ρόντεν κατεδάφισε τον Ταβάρες

Μία μυθική φάση έγινε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρί στην Ισπανία για την 17η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τζάρεντ Ρόντεν πέτυχε το κάρφωμα της σεζόν στην Euroleague, βάζοντας στο… καλάθι τον Έντι Ταβάρες με απίθανο poster dunk.

Jared Rhoden MONSTER SLAM pic.twitter.com/W7CjrCoL2U — SKWEEK (@skweektv) December 18, 2025

Ο καημένος Ταβάρες έχει γίνει highlight αρκετές φορές φέτος για αρνητικό λόγο, αφού δεν είναι λίγοι πλέον οι παίκτες που έχουν καρφώσει στο πρόσωπο του γίγαντα της Ρεάλ Μαδρίτης.