Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα στον Καρμέλο Άντονι, ο οποίος ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του.

Ο Καρμέλο Άντονι κρέμασε τα παπούτσια του μετά από 19 σεζόν στο NBA και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θυμήθηκε τη σεζόν που έκανε τα πρώτα του βήματα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και αντιμετώπιζε τον παλαίμαχο πλέον άσο που εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν στους Νικς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ανέβασε μία φωτογραφία τους από τότε, γράφοντας: “Σε ευχαριστώ που με ώθησες πιο ψηλά και συγχαρητήρια για τη θρυλική σου καριέρα”.

Thank you for pushing me higher and congratulations on a legendary career 💪🏾🙌🏾 #STAYME7O @carmeloanthony pic.twitter.com/vk5700C6XD

Ο Καρμένο Άντονι απάντησε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Σε ευχαριστώ Γιάννη. Ανυπομονώ να δω τα μελλοντικά σου επιτεύγματα”.

Thank you @Giannis_An34! Looking forward to seeing all your future accomplishments https://t.co/mGQlJioKPL