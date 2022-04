Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε εκτός έδρας της Φούλαμ (1-0) και έκλεισε θέση για τα play off ανόδου στην Premier League. Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης πόσταρε μήνυμα στήριξης για την θρυλική ομάδα.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Νότιγχαμ Φόρεστ “κλείδωσε” και μαθηματικά τη συμμετοχή της στα play off ανόδου και θα παίξει τα… ρέστα της για τη διεκδίκηση της απευθείας ανόδου στην Premier League, μέσω της δεύτερης θέσης (η δεύτερη Μπόρνμουθ απέχει τρεις βαθμούς από τους “ρεντς”)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σχετική του ανάρτηση στα social media, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης (γιος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Νότιγχαμ Φόρεστ) έδωσε το σύνθημα για μια… ανάλογη συνέχεια για την αγγλική ομάδα!

«Απίστευτη εμφάνιση, συνεχίζουμε» έγραψε ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, ανεβάζοντας και ένα βίντεο με τους πανηγυρισμούς από το «City Ground».

Amazing victory and unreal support. Let’s keep going! #NFFC pic.twitter.com/cbBDXjJZjG