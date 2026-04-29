Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο τελικό με την Μπιλμπάο: «Έφτασε η ώρα»

Ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα για τον μεγάλο αποψινό δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, στην έδρα της Μπιλμπάο (29.04.2026, 21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Live από το NewsIt.gr)!

Ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το +6 του τελικού της Πυλαίας (είχε επικρατήσει της Μπιλμπάο με 79-73) για να κατακτήσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, μια χρονιά μετά την αποτυχία του στους τελικούς της ίδιας διοργάνωσης και πάλι κόντρα στην Μπιλμπάο.

Λίγες ώρες πριν το “τζάμπολ” του δεύτερου τελικού, η “ασπρόμαυρη” ΚΑΕ θέλησε να … ζεστάνει ακόμα περισσότερο τον κόσμο της με ένα video που ανάρτησε στα social media!

“Έφτασε η ώρα” αναφέρει ο “δικέφαλος του Βορρά” στο σχόλιό του, παρουσιάζοντας πλάνα από τον πρώτο τελικό των δυο ομάδων.