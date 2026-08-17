Το μήνυμα του πιλότου στην ΑΕΚ: «Ευχόμαστε στον δικέφαλο αετό να πετάξει στη League Phase του Champions League»

Η ΑΕΚ “πέταξε” τη Δευτέρα (17.08.2026) με προορισμό τη Βουλγαρία, ενόψει του αυριανού πρώτου της αγώνα (18.08.2026, 22:00) απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, για τα playoffs του Champions League.

H πτήση τσάρτερ που μετέφερε την ΑΕΚ προσγειώθηκε στην Σόφια λίγο πριν τις 12:00 και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετέβη στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει την παραμονή του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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Κατά την προσγείωση, ο πιλότος του τσάρτερ ευχήθηκε στην ΑΕΚ, αναφέροντας: “Ευχόμαστε στον δικέφαλο αετό της ΑΕΚ να πετάξει ψηλά στη League Phase του Champions League”.

Η Ένωση θα προσπαθήσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την κάνει φαβορί για την πρόκριση στη League Phase της “λαμπερής” διοργάνωσης, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή της ομάδας θα γίνει στις 19:00. Εν συνεχεία, στις 19:30, οι “κιτρινόμαυροι” θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους με τη Λέφσκι, με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας.