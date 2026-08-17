Αθλητικά

Το μήνυμα του πιλότου στην ΑΕΚ: «Ευχόμαστε στον δικέφαλο αετό να πετάξει στη League Phase του Champions League»

Στην Σοφία βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (17.08.2026) η ΑΕΚ, ενόψει του σημαντικού αγώνα με την Λέφσκι
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ “πέταξε” τη Δευτέρα (17.08.2026) με προορισμό τη Βουλγαρία, ενόψει του αυριανού πρώτου της αγώνα (18.08.2026, 22:00) απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, για τα playoffs του Champions League.

H πτήση τσάρτερ που μετέφερε την ΑΕΚ προσγειώθηκε στην Σόφια λίγο πριν τις 12:00 και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μετέβη στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει την παραμονή του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Κατά την προσγείωση, ο πιλότος του τσάρτερ ευχήθηκε στην ΑΕΚ, αναφέροντας: “Ευχόμαστε στον δικέφαλο αετό της ΑΕΚ να πετάξει ψηλά στη League Phase του Champions League”.

Η Ένωση θα προσπαθήσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα την κάνει φαβορί για την πρόκριση στη League Phase της “λαμπερής” διοργάνωσης, ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός ποδοσφαιριστή της ομάδας θα γίνει στις 19:00. Εν συνεχεία, στις 19:30, οι “κιτρινόμαυροι” θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με τους με τη Λέφσκι, με προπόνηση στο Εθνικό Στάδιο Σόφιας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
92
67
48
45
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια σε Χρήστου και Σίσκο για τα μετάλλια στην κολύμβηση – Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Ανδρών του 2028
«Η κυβέρνηση αποφάσισε η χώρα μας να διεκδικήσει τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028» ανέφερε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός
O Απόστολος Χρήστου/ 20
Newsit logo
Newsit logo