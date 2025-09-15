Το μπουγέλο στον Βασίλη Σπανούλη: Χαμός στα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδας μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθεώθηκε από τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας και τους συνεργάτες του στα αποδυτήρια, αμέσως μετά το τέλος του μικρού τελικού του Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Ελλάδα στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, πανηγυρίζοντας ένα ιστορικό χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, αμέσως μετά την ηγετική του ομιλία στα αποδυτήρια της ομάδας, γνώρισε την αποθέωση από τους παίκτες της ομάδας και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, ενώ δεν απέφυγε το μπουγέλο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@hellenicbf)

“Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί, όχι μόνο για φέτος. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήταν στα παράθυρα και όλο το σταφ. Για μένα προσωπικά κάναμε ένα εκπληκτικό τουρνουά. Δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο, αλλά παίξαμε και εξαιρετικό μπάσκετ.

Ακόμη μία φορά σήμερα βάλαμε 92 πόντους. Σε όλο το τουρνουά είχαμε ένα εκπληκτικό κλίμα. Εύχομαι από καρδιάς να πετύχετε τους στόχους σας με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας, είτε ως προπονητής, είτε σαν φίλος. Το τηλέφωνό μου θα είναι πάντα ανοιχτό για εσάς”, ήταν τα λόγια του Βασίλη Σπανούλη.