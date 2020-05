Μία απίστευτη κίνηση έκανε η λίγκα του ΝΒΑ καθώς ο Κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ, αποφάσισε να ρωτήσει ξεχωριστά κάθε παίκτη για το αν θέλει να συνεχιστεί η φετινή σεζόν ή όχι.

Ο Κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, επεσήμανε πολλές φορές και σε δηλώσεις του αλλά και στις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πως η σεζόν θα αρχίσει μόνο αν διασφαλιστεί ότι οι παίκτες και οι εργαζόμενοι της λίγκας δεν διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία τους.

Υπό αυτό το πρίσμα και σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, οι εκπρόσωποι του ΝΒΑ αποφάσισαν να λάβουν υπόψη τους τη γνώμη όλων των παικτών. Γι’ αυτό και ξεκίνησαν τις επαφές τους σήμερα (12/5) στέλνοντας σε όλους τους παίκτες μήνυμα με το ερώτημα “Θέλετε να συνεχιστεί η σεζόν 2019-20 στο ΝΒΑ;”, ζητώντας απλά ένα “ναι” ή ένα “όχι” και ενημερώνοντάς τους μάλιστα ότι οι απαντήσεις τους θα μείνουν εμπιστευτικές.

National Basketball Players Association regional representatives started texting NBA players today with a ‘yes or no’ question it says will be kept confidential: Do you want to try and play again this season? The union’s trying to gauge broader sentiment of its 400-plus players.