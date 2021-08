Ο Ρικ Πιτίνο αποφάσισε φέτος να φέρει την ομάδα μπάσκετ του πανεπιστημίου του Iona στην Ελλάδα για την καλοκαιρινή προετοιμασία και στο πρώτο φιλικό κόντρα στο Περιστέρι, γνώρισε την ήττα με 82-72.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τους νεαρούς του παίκτες κόντρα σε μία επαγγελματική ομάδα και το ίδιο θα κάνει κόντρα στο Λαύριο, αλλά και τους “πράσινους” του Δημήτρη Πρίφτη, τις επόμενες ημέρες.

Για την ιστορία, το ματς του Περιστερίου με το Iona ήταν “ανοιχτό” στη μεγαλύτερη διάρκειά του και κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με την ελληνική ομάδα να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα.

Chipping away… the deficit is 48-40 with 6:00 remaining in 3Q.



