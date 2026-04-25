Το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ της Euroleague: Οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Η ώρα για τα πλέι οφ της Euroleague έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα παλέψουν για ακόμα μία χρονιά για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας και ευχή όλων είναι οι δύο ελληνικές ομάδες να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό με πλεονέκτημα έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας.

Οι σειρές θα ξεκινήσουν σε Ελλάδα και Ισπανία την Τρίτη 28 Απριλίου, με την ομάδα που θα φτάσει τις 3 νίκες να προκρίνεται στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Euroleague

(1) Ολυμπιακός – (8) Μονακό

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό (Μονακό) 28/4 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό (Μονακό) 30/4 21:00

Game 3: Μονακό (Μονακό) – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό (Μονακό) – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό (Μονακό) 12/5 ή 13/5

(2) Βαλένθια – (7) Παναθηναϊκός

Game 1: Βαλένθια (Ισπανία) – Παναθηναϊκός 28/4 21:45

Game 2: Βαλένθια (Ισπανία) – Παναθηναϊκός 30/4 21:45

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (Ισπανία) 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (Ισπανία) 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια (Ισπανία) – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

(3) Ρεάλ Μαδρίτης – (6) Χάποελ Τελ Αβίβ

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 29/4 21:45

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5/5 19:00

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7/5 21:00

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 12/5 ή 13/5

(4) Φενέρμπαχτσε – (5) Ζαλγκίρις Κάουνας

Game 1: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 28/4 20:45

Game 2: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 30/4 20:45

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 12/5 ή 13/5