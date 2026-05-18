Το πρόγραμμα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ στην Ευρώπη

Τα πλέι οφ της Super League ολοκληρώθηκαν με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να συμμετέχουν στα προκριματικά του Champions League της νέας περιόδου, τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ στα προκριματικά του Europa League και τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά του Conference League.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 5 ομάδες στην Ευρώπη, με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να έχουν εξασφαλισμένη παρουσία σε League Phase.

Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες θα χρειαστεί να πανηγυρίσουν προκρίσεις για να αγωνιστούν σε League Phase, με τον Παναθηναϊκό να έχει το πιο δύσκολο έργο, καθώς πρέπει να περάσει τρεις γύρους χωρίς περιθώριο λάθους.

Ο δρόμος της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στα πλέι οφ του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26). Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Στο χειρότερο σενάριο, η Ένωση θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.

Ο δρόμος του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League με τη δεύτερη θέση που κατέκτησε. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους από το δεύτερο προκριματικό γύρο.

Οι Πειραιώτες μπορούν να αποφύγουν έναν γύρο, , αρκεί να κατακτήσει η Άστον Βίλα το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ την Τετάρτη (20/5) και να τερματίσει στη συνέχεια τέταρτη στην Premier League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι στους ισχυρούς, με Στουρμ Γκρατς, Χαρτς και μία εκ των Γκόρνικ Ζάμπρζε, Γιαγκελόνια και Ράκοφ να είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό γύρο.

Οι Πειραιώτες θα μάθουν αντίπαλο στις 17 Ιουνίου και θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 21-22 Ιουλίου.

Ο δρόμος του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος και θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στις 17 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλό του και στις 23 Ιουλίου θα δώσει τον πρώτο του επίσημο αγώνα.

Ο δρόμος του ΟΦΗ

Όπως και η ΑΕΚ, έτσι και ο ΟΦΗ θα δώσει μόνο δύο παιχνίδια το καλοκαίρι, αυτά για τα πλέι οφ του Europa League. Στις 3 Αυγούστου θα μάθει αντίπαλο και στις 20 Αυγούστου θα ριχτεί στη μάχη.

Ο δρόμος του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, με τους πράσινους να πρέπει να περάσουν τρεις γύρους για να βρεθούν στη League Phase του Conference League.

Όσον αφορά το πότε θα γίνουν οι αγώνες του «τριφυλλιού», αρχικά η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουλίου. Μια βδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα.

Αν καταφέρει και περάσει στον 3ο προκριματικό, η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι στις 5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου. Τέλος αν ο Παναθηναϊκός βρεθεί στα πλέι οφ, η κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου, το πρώτο ματς στις 20 του ίδιου μήνα και η ρεβάνς στις 27 Αυγούστου.