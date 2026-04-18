Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Euroleague: Οι ημερομηνίες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού εφόσον προκριθεί

Ο Παναθηναϊκός καλείται να νικήσει τη Μονακό για να κλείσει ραντεβού με τη Βαλένθια
Ο Τσέντι Όσμαν με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Euroleague γνωστοποίησε το πρόγραμμα των δύο πρώτων παιχνιδιών των πλέι οφ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μαθαίνουν τις ημερομηνίες των αγώνων τους.

Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι θα παίξει στις 28 Απριλίου στο ΣΕΦ, αλλά ακόμα περιμένει να μάθει αντίπαλο στα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός γνωρίζει αντίπαλο, ξέρει ότι θα παίξει κι αυτός στις 28 Απριλίου κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία, μόνο που ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στα πλέι οφ.

Για να κλείσει ραντεβού με τους Ισπανούς, θα πρέπει πρώτα την Τρίτη (21/4) να νικήσει τη Μονακό στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Euroleague

Game 1

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (28/4, 21:00)
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)
Βαλένθια – Νικητής Play-In (28/4, 21:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (29/4, 21:45)

Game 2

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (30/4, 21:00)
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)
Βαλένθια – Νικητής Play-In (30/4, 21:45)
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (1/5, 21:45)

