Το πρώτο του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο έστειλε ο Μπας Ντοστ, ύστερα από την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια του Άλκμααρ – Νάιμεγκεν για το ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Ο Ολλανδός επιθετικός, Μπαστ Ντοστ, λίγη ώρα μετά την οριστική διακοπή του Άλκμααρ – Ναϊμέγκεν, έστειλε το πρώτο θετικό μήνυμα, από το νοσοκομείο όπου διακομίστηκε

Ο Ντοστ δήλωσε ότι είναι καλά μέσω φωτογραφίας και έκανε μια χειρονομία που είχε κάνει και αποχωρώντας πάνω σε φορείο από το γήπεδο.

“Τα πηγαίνω καλά. Η βοήθεια που έλαβα στο γήπεδο ήταν φανταστική. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο και νιώθω καλά. Ευχαριστώ τους πάντες για την υποστήριξη”, αναφέρει στο μήνυμά του.

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” 😘 pic.twitter.com/0WY5sAnQ87