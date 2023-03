Οι Ιταλοί τίμησαν τον αδικοχαμένο Τζανλούκα Βιάλι.

Η Ιταλία έδωσε το πρώτο της παιχνίδι χωρίς τον Τζανλούκα Βιάλι, υποδεχόμενη την Αγγλία στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» για την πρεμιέρα των προκριματικών του Euro 2024.

Η ιταλική ομοσπονδία τίμησε τον Βιάλι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο σε ηλικία 58 ετών.

Όλα τα φώτα στο γήπεδο έσβησαν και στο κέντρο σχηματίστηκε η φανέλα του άλλοτε σπουδαίου επιθετικού της ομάδας.

Την ίδια ώρα έπαιξε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στα social media της Ιταλίας, με το μήνυμα «μας λείπεις Λούκα».

We miss you, Luca 🇮🇹 pic.twitter.com/1CMpwsOpqh

A standing ovation for the late Gianluca Vialli before Italy v England in Napoli ❤️ #ITAENG pic.twitter.com/fLxL70FdUj