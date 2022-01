Ο Λεμπρόν Τζέιμς πανηγύρισε έξαλλα ένα δύσκολο καλάθι που σημείωσε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς για το πρωτάθλημα του NBA.

Τι κι αν έχει φτάσει τα 37; Ο Λεμπρόν Τζέιμς συνεχίζει να διαλύει τις αντίπαλες άμυνες στο NBA. Νέο του θύμα ήταν οι Κινγκς, κόντρα στους οποίους πέτυχε 31 πόντους, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη με 122-114.

Μετά από ένα δύσκολο καλάθι που πέτυχε, μάλιστα, ο Λέμπρόν Τζέιμς ξέσπασε, φωνάζοντας προς τον πάγκο των αντιπάλων “Είμαι ένας γ@μ.. μπελάς”.

Δείτε το βίντεο:

LEBRON. CLUTCH. 👑@Lakers lead with less than a minute to play on @NBATV! pic.twitter.com/JcVMHgYWgN