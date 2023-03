Η ΑΕΚ έστειλε τις δικές της ευχές για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η ΑΕΚ ευχήθηκε “χρόνια πολλά” σε όλες τις γυναίκες με ένα όμορφο βίντεο, αφιερωμένο σε τέσσερις γενιές φιλάθλων της ομάδας.

“Η ΠΑΕ ΑΕΚ γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και στέλνει το δικό της μήνυμα, με ένα βίντεο αφιερωμένο σε τέσσερις γενιές φιλάθλων της ομάδας μας.

Σε αυτό έλαβαν μέρος τέσσερις συμμετέχουσες στο 1ο Leadership Academy του Girl Power Academy Greece, το οποίο συνδιοργάνωσαν η ΠΑΕ ΑΕΚ και η Athens Comics Library τον Δεκέμβριο του 2022 και είναι ένα διεθνές κοινωνικό – αθλητικό project που έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τη θέση της γυναίκας στο ποδόσφαιρο. Πρόκειται για τις Χριστίνα Βραχά, Θεοδώρα Τσιρώνη, Αγγελική Κατωμέρη και Γεωργία Κούτρα.

Επίσης, στο βίντεο συμμετείχε η Jannat Al, μέλος των δράσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος του European Football for Development Network «Welcome Through Football», στο οποίο συμμετέχει η ΠΑΕ ΑΕΚ. Το «Welcome Through Football» υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα καινοτόμο κοινωνικό project που χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

Παράλληλα, είχαμε την χαρά να συμμετάσχουν στο βίντεο της ομάδας μας τρεις φίλαθλοι, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας τα τελευταία έτη, η Μαρία Παρασκευή με την εγγονή της Μαρία Αρφάνη και η Στέλλα Ζαφειροπούλου.

Όλες μαζί έστειλαν μέσα από το γήπεδο της ΑΕΚ, την OPAP ARENA, το μήνυμα ότι: “Σήμερα γιορτάζουμε όλες μαζί. Το equal game. Το ισότιμο παιχνίδι!”, αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ.