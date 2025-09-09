Τολιόπουλος: «Δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν απολαυστικός στον προημιτελικό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Λιθουανία στο Eurobasket.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε όλα τα μεγάλα σουτ, σταμάτησε στους 17 πόντους και αποτέλεσε τον δεύτερο σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας πίσω από τον ασταμάτητο Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Έλληνας γκαρντ σημείωσε: «Ημασταν τόσο συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι, που δεν καταλαβαίναμε καθόλου τους 10.000 Λιθουανούς στο γήπεδο. Ήμασταν όλοι έτοιμοι στο παρκέ για να αρπάξουμε μια μπάλα.

Είχαμε πει να βγάλουμε τον Βαλαντσιούνας από το παιχνίδι του. Ξέραμε ότι θα παίξουν πολύ δυνατά και θέλαμε να το κάνουμε πρώτα εμείς αυτό για να τους βγάλουμε από το παιχνίδι τους.

Είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε όλους τους Έλληνες».

Για τον ημιτελικό: «Η Τουρκία παίζει ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Θα είναι ένα τρομερά δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουμε όλα και να παίξουμε με την ίδια συγκέντρωση και το ίδιο πάθος».