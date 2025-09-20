Τόμας Γουόκαπ: «Ήθελα να είμαι στην Εθνική Ελλάδας αλλά έπρεπε να ξεκουράσω τη μέση μου»

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν κατάφερε να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδας στο πρόσφατο Eurobasket, με τον ίδιο τον γκαρντ του Ολυμπιακού να υποστηρίζει ότι πήρε τη σωστή απόφαση, παρά τη χαμένη ευκαιρία να κατακτήσει ένα μετάλλιο.

Η Εθνική Ελλάδας έφθασε μέχρι το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Λετονίας, αλλά ο Τόμας Γουόκαπ τόνισε ότι χρειαζόταν την ξεκούραση του καλοκαιριού, εξαιτίας του προβλήματος που είχε στη μέση του.

Οι δηλώσεις του Γουόκαπ

“Ήταν καταπληκτικό, χάρηκα, τους παρακολούθησα και τους στήριξα. Από το περασμένο καλοκαίρι είχε φανεί ότι χτιζόταν κάτι καλό και είναι σπουδαίο που επιτεύχθηκε μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Η ομάδα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, συγχαρητήρια σε όλους, το άξιζαν και το κέρδισαν. Δεν ζηλεύω, γιατί πήρα τη σωστή απόφαση.

Αν έπαιζα χωρίς να ξεκουραστώ, με το πρόβλημα που είχα στη μέση, τώρα θα ήμουν σε κακή κατάσταση. Φυσικά και ήθελα να είμαι εκεί, εννοείται πως ήθελα το μετάλλιο, είμαι πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά, για το τεχνικό τιμ. Φυσικά και θα ήθελα να είμαι εκεί, να κερδίσω μαζί τους“.