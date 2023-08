Ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού πήρε πρόσφατα ελληνικό διαβατήριο και θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, με τον ίδιο να δηλώνει έτοιμος να μείνει για πάντα στην Ευρώπη.

Έχοντας συμπληρώσει ήδη 7 χρόνια στην εδώ πλευρά του Ατλαντικού, ο Αμερικανός Γουόκαπ φαίνεται να έχει εξοικειωθεί σε τέτοιο βαθμό, που σκέφτεται πια να μην επιστρέψει στην πατρίδα του, ούτε μετά το τέλος της καριέρας του.

Πιο συγκεκριμένα στο podcast του «basketnews» τόνισε ο ίδιος τα εξής: «Έχω περάσει τα τελευταία 7 χρόνια στην Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο νιώθω περισσότερο Ευρωπαίος, παρά Αμερικάνος. Όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι θέλω να ζήσω εδώ, να αφουγκραστώ την κουλτούρα και να προσπαθήσω να ενταχθώ στην κοινωνία. Νομίζω ότι μπορούν να ειπωθούν πολλά για αυτό το θέμα».

