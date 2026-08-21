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Τόμας Γουόκαπ: Τα 9.000 ευρώ για την επισκευή αυτοκινήτου και ο άλλος λόγος που θέλει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό

Ο βασικός λόγος είναι ότι θεωρεί υπερβολικά τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός για να τον πουλήσει
Ο Τόμας Γουόκαπ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θέλει να αγωνιστεί άλλη σεζόν στον Ολυμπιακό. Προσπαθεί να “σπάσει” το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πάρει μεταγραφή στην Dubai BC.

Ο Τόμας Γουόκαπ και ο Ολυμπιακός θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, με τον 33χρονο Τεξανό γκαρντ να προσφεύγει στο BAT για να μείνει ελεύθερος από τους Πειραιώτες.

Ο βασικός λόγος που ο έμπειρος πλέι μέικερ θέλει να μείνει ελεύθερος είναι ότι θεωρεί ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητάει υπερβολικά χρήματα για να τον πουλήσει, σε σχέση με τα λεφτά που παίρνει από τους ερυθρόλευκους.

Στο σημείο αυτό, να τονιστεί ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθαρίσει στην Dubai BC ότι δεν πουλάει τον Γουόκαπ.

Ο δεύτερος λόγος που στέκεται η πλευρά του παίκτη και ζητά την ελευθερία του πελάτη της, είναι ένα ποσό της τάξης των 9.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό κρατήθηκε από τον Γουόκαπ για ζημιές στο αυτοκίνητο του στο τέλος της σεζόν. Ο Τεξανός γκαρντ δεν αναγνωρίζει τις ζημιές και το χρέος και θεωρεί ότι κακώς κρατήθηκε το ποσό.

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