Σοκ για τον κλασικό αθλητισμό. Η χρυσή Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα, Τόρι Μπάουι, πέθανε σε ηλικία 32 ετών. Την είδηση αποκάλυψε η εταιρία μάνατζερ, με την οποία συνεργαζόταν.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε τα πολύ θλιβερά νέα, ότι η Tori Bowie πέθανε. Χάσαμε έναν πελάτη, αγαπητή φίλη, κόρη και αδερφή. Η Τόρι ήταν πρωταθλήτρια… ένας φάρος φωτός που έλαμπε τόσο λαμπερά! Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους», ανέφερε η Icon Management στο Twitter, χωρίς όμως να δίνει κάποια παραπάνω πληροφορία και τα αίτια του θανάτου της.

Η Μπόουϊ αναδείχθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ως μέλος της ομάδας 4Χ100μ. των ΗΠΑ, ενώ στους ίδιους Αγώνες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ., πίσω από την Τζαμαϊκανή Ιλέιν Τόμπσον, και το χάλκινο στα 200μ.

Ένα χρόνο αργότερα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου, κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. με επίδοση 10.85, νικώντας για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου τη Μαρί-Ζοζέ Τα Λου από την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στη σκυταλοδρομία.

Η Μπόουϊ, η οποία ήταν επίσης τρίτη στα 100μ. στο Παγκόσμιο του 2015, στράφηκε αργότερα στο μήκος και κατετάγη 4η στο Παγκόσμιο της Ντόχα, το 2019. Εκτός από τα 100μ. αγωνιζόταν στα 200μ. αλλά και στο μήκος.



