Τορίνο – Γιουβέντους: Άγριο ξύλο και σοβαρός τραυματισμός οπαδού – Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε το ντέρμπι

Μπάχαλο στην ιταλική πόλη και... καυτή πατάτα για τη Serie A στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος
Οι οπαδοί της Γιουβέντους / BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia
Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο πριν το ντέρμπι των δύο ομάδων της πόλης, με τους οπαδούς της Γιουβέντους και της Τορίνο να έχουν σφοδρές συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός.

Οι οπαδοί της Τορίνο και της Γιουβέντους συγκρούστηκαν άγρια στην Piazza San Gabriele της Gorizia και χρειάστηκε η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, με έναν οπαδό των “μπιανκονέρι” να τραυματίζεται όμως σοβαρά.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ένας οπαδός της Γιουβέντους νοσηλεύεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και κάπως έτσι οι “ultras” της ομάδας έχουν ζητήσει να μη γίνει το ματς και να τιμωρηθεί η Τορίνο.

Μέσα σε αυτή την έκρυθμη κατάσταση λοιπόν, η Serie A δεν αρχικά έδωσε το “πράσινο φως” για να ξεκινήσει το ματς, αλλά μετά από μεγάλη αναμονή, σχεδόν μίας ώρας, έγινε η σέντρα του αγώνα.

