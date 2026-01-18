Αθλητικά

Τορίνο – Ρόμα 0-2: Νίκη εδραίωσης στην τετράδα για τους «τζιαλορόσι»

Μάλεν και Ντιμπάλα τα γκολ της ομάδας του Γκασπερίνι
Ρόμα
Οι παίκτες της Ρόμα/ (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)

Η Ρόμα πήρε σημαντική νίκη στην έδρα της Τορίνο με 2-0 για την 21η αγωνιστική της Serie A με τον Μάλεν να σκοράρει στο ντεμπούτο του με τους Ρωμαίους

Ο Ολλανδός στο 23′ βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ μέσω του VAR, αλλά τρία λεπτά αργότερα νίκησε τον Παλεάρι από κοντά και έκανε το 1-0 στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα. Ο Ντιμπάλα στο 72′ έκανε το 2-0 και έριξε στο καναβάτσο την Τορίνο.

 

Η ομάδα του Γκασπερίνι είναι πλεόν μόνη στην 4η θέση με 42 βαθμούς και άφησε τρεις βαθμούς πίσω τη Γιουβέντους. Οι γηπεδούχοι είναι στην 13η θέση με 23 βαθμούς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
439
131
100
80
68
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo