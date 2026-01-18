Τορίνο – Ρόμα 0-2: Νίκη εδραίωσης στην τετράδα για τους «τζιαλορόσι»

Η Ρόμα πήρε σημαντική νίκη στην έδρα της Τορίνο με 2-0 για την 21η αγωνιστική της Serie A με τον Μάλεν να σκοράρει στο ντεμπούτο του με τους Ρωμαίους

Ο Ολλανδός στο 23′ βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ μέσω του VAR, αλλά τρία λεπτά αργότερα νίκησε τον Παλεάρι από κοντά και έκανε το 1-0 στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρόμα. Ο Ντιμπάλα στο 72′ έκανε το 2-0 και έριξε στο καναβάτσο την Τορίνο.

Η ομάδα του Γκασπερίνι είναι πλεόν μόνη στην 4η θέση με 42 βαθμούς και άφησε τρεις βαθμούς πίσω τη Γιουβέντους. Οι γηπεδούχοι είναι στην 13η θέση με 23 βαθμούς.