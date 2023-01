Ο Γκάρεθ Μπέιλ έβαλε πρόωρο τέλος στην τεράστια ποδοσφαιρική του καριέρα και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Τότεναμ, τον αποθέωσαν για την προσφορά του, με μία σειρά από αναρτήσεις στα social media.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για να ευχαριστήσει τον Μπέιλ, ο οποίος κατέκτησε 19 τίτλους μαζί της σε 9 σεζόν, ενώ παρουσίασε και τα καλύτερα γκολ του με τη φανέλα της.

Αντίστοιχο ήταν η αποθέωση για τον επί χρόνια αρχηγό της Εθνική Ουαλίας και από την Τότεναμ, στην οποία “εκτόξευσε” την καριέρα του και έγινε η πιο ακριβή μετεγγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, “μετακομίζοντας” στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Δεδομένης της ανακοίνωσης του Γκάρεθ Μπέιλ για την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής , η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να δείξει την ευγνωμοσύνη, τον θαυμασμό και τη συμπάθειά της για έναν μεγάλο θρύλο του συλλόγου μας και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2013 και υπερασπίστηκε τη φανέλα μας για 9 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων κέρδισε 19 τίτλους: 5 Κύπελλα Ευρώπης, 4 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 3 πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο και 3 Σούπερ Καπ Ισπανίας. Ατομικά, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης στον τελικό του Champions League 2018 και κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων την ίδια χρονιά.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ ήταν μέλος της ομάδας μας σε ένα από τα πιο επιτυχημένα στάδια της ιστορίας μας και θα αντιπροσωπεύει για πάντα πολλές από τις πιο φωτεινές στιγμές της τελευταίας δεκαετίας, όπως το γκολ του μετά από μια αξέχαστη κούρσα στον τελικό του Copa del Rey στη Βαλένθια το 2014. Το υπερβατικό του γκολ στον τελικό του Champions League στη Λισαβόνα το 2014 ή τα γκολ του στον τελικό του Champions League στο Κίεβο το 2018, ειδικά το ψαλιδάκι, θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη όλων των ποδοσφαιρόφιλων. Η φιγούρα του θα είναι για πάντα συνδεδεμένη με την ιστορία και τον θρύλο του συλλόγου μας.

Καλή τύχη, Γκάρεθ , ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου».

Δύο αναρτήσεις έκανε από την πλευρά της και η Τότεναμ, με την πρώτη να αναφέρει «Γεννήθηκε για να παίξει στα Σπιρούνια» και τη δεύτερη να ευχαριστεί τον Ουαλό σούπερ σταρ για την προσφορά του. «Σε ευχαριστούμε για όλα, συγχαρητήρια για μια απίστευτη καριέρα», έγραψε χαρακτηριστικά η Τότεναμ στα social media.

