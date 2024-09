Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν την πιο τρελή προθέρμανση της ζωής τους

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έζησαν μοναδικές στιγμές στο Καλλιμάρμαρο κατά τη διάρκεια του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, παίζοντας μπάσκετ κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Αθήνας.

Ο Παναθηναϊκός διοργάνωσε μία ιστορική εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο για να τιμήσει τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Περισσότεροι από 35.000 φίλοι του τριφυλλιού βρέθηκαν στις κερκίδες του Παναθηναϊκού σταδίου για να τιμήσουν τη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα της ομάδας αλλά και να δουν από κοντά τους πρωταθλητές Ευρώπης στο φιλικό με την Παρτιζάν.

Σε συνδυασμό με την απίθανη ακουστική του Καλλιμαρμάρου, οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν μία απίστευτη ατμόσφαιρα, αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ του ιστορικού φιλικού αγώνα.

Από την πλευρά τους, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έζησαν πρωτόγνωρες στιγμές, κάνοντας με διαφορά την πιο τρελή προθέρμανση της ζωής τους.

Craziest warm up ever for Panathinaikos’ players. Under the stars ⭐️ #paobc pic.twitter.com/aSBFHJWhuh