Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Νεκρός 55χρονος οπαδός από ανακοπή – Άκουσε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία και κατέληξε

Παρά τις άμεσες προσπάθειες των γιατρών για παροχή πρώτων βοηθειών, ο άτυχος 55χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε
Ακόμη έναν οπαδό θρηνεί η ομάδα του ΠΑΟΚ, μετά την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27.01.2026), όταν επτά Έλληνες οπαδοί σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr, ένας 55χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα από το δυστύχημα στην Ρουμανία. Υπενθυμίζεται ότι 10 νεαροί φίλαθλοι είχαν ξεκινήσει οδικώς από την Κατερίνη με προορισμό τη Λυών στη Γαλλία, όπου ο δικέφαλος θα αγωνιστεί την ερχόμενη Πέμπτη στα πλαίσια του Europa League.

Το βανάκι που μετέφερε τους 10 επιβαίνοντες συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενη νταλίκα στο αντίθετο ρεύμα. Ο απολογισμός του τροχαίου ήταν 7 νεκροί και 3 τραυματίες, οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και ο ένας ελαφρά τραυματίας.

Η νέα απώλεια αφορά τον άτυχο 55χρονο που διέμενε στην Λάρισα, γνωστός στο οπαδικό κίνημα του Δικέφαλου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, αφού υπέστη 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 55χρονος ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του και είχε προγραμματίσει επέμβαση, δεν άντεξε στο άκουσμα της τραγικής είδησης από την Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιο από τα θύματα της τραγωδίας  ήταν στον φιλικό του κύκλο. Όταν επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του φίλου, ο 55χρονος δεν άντεξε και και «έφυγε» μετά από καρδιακό επεισόδιο, βυθίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Μέχρι στιγμής, τα πλήρη στοιχεία του εκλιπόντος δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς η οικογένειά του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

