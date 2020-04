Τράκαρε αλλά γλίτωσε τα χειρότερα ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και της Ρόμα, Τζον Άρνε Ρίισε, ο οποίος και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στη Νορβηγία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αγγλικά ΜΜΕ, ο θρυλικός αριστερός μπακ των “κόκκινων” τράκαρε κοντά στο Άλεσουντ, όπου και διαμένει πια μόνιμα, σε μία προσπάθειά του να αποφύγει κάτι που “πετάχτηκε” στο δρόμο του και τον… έστειλε στις μπάρες.

Ο Ρίισε ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με την κόρη του και μαζί διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αλλά χωρίς να έχουν κάποιο σημαντικό τραυματισμό, με βάση τα σχετικά ρεπορτάζ.

Ex-Liverpool star John Arne Riise and daughter in hospital after car crash https://t.co/7DezcqtKkL pic.twitter.com/ISM575zfS4