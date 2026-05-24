Τρέλα με Μπαρτζώκα στο T- Center: Οι φίλοι του Ολυμπιακού τον σήκωσαν στον αέρα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague μετά από 13 χρόνια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ένα με τους φίλους των Πειραιωτών, οι οποίοι τον σήκωσαν στον αέρα για να πανηγυρίσουν μαζί του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι για 2η φορά στην καριέρα του πρωταθλητής Ευρώπης και πάλι όντας στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και η έκρηξη χαράς μετά την ολοκλήρωση του τελικού με τη Ρεάλ ήταν μεγάλη, με τους οπαδούς να πετούν στον αέρα τον Έλληνα προπονητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Coach Bartzokas delivers another EuroLeague trophy and he’s hoisted into the air by @Olympiacos_BC players, coaches and staff!



pic.twitter.com/7U2MSknmB7 — EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη και έβγαλε το καπέλο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Νιώθουμε υπέροχα. Το αξίζαμε. Υποφέραμε απόψε. Η Ρεάλ έπαιξε ένα τέλειο παιχνίδι. Γι’ αυτό είναι τεράστιος σύλλογος. Όμως καταφέραμε να κερδίσουμε παρ’ όλο που όλη η πίεση ήταν στους ώμους μας. Νομίζω πως μας αξίζει με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, στα playoffs και στο Final Four. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς και τους παίκτες», είπε αρχικά ο Έλληνας προπονητής.

Για την αντίδραση της ομάδας στις οδηγίες του και τον περιορισμό του του Λάιλς στο δεύτερο μέρος: «Αυτό είπαμε στο ημίχρονο. Μιλήσαμε για την προσαρμογή στον Λάιλς. Παίξαμε με αλλαγές πάνω του. Μερικές φορές τον παγιδεύσαμε. Όπως και ο Χεζόνια, έβαλαν κάποια πολύ δύσκολα σουτ. μας πλήγωσαν πολύ. Τελικά όμως η νίκη είναι νίκη».