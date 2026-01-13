Τρέντο – Πανιώνιος 88-87: Ηττήθηκε με buzzer beater του Μπατλ ο Ιστορικός στην Ιταλία

Ο Πανιώνιος γνώρισε μία σκληρή ήττα με buzzer beater του Μπατλ για να διαμορφωθεί το τελικό 88-87 υπέρ της Τρέντο, που έφτασε τις 8 νίκες στο Eurocup.

Η Τρέντο προηγήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με 49-30 και όλα έδειχναν ότι ο Πανιώνιος θα γνωρίσει μία βαριά ήττα στο Eurocup. Οι κυανέρυθροι, όμως αντέδρασαν με τρομερή εμφάνιση στο τρίτο δεκάλεπτο και επιμέρους σκορ 32-13 για να πάρουν κεφάλι στο σκορ.

Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και χρειάστηκε να φτάσει στο φινάλε για να κριθεί με σουτ από τα τέσσερα μέτρα του Μπατλ που έριξε στο καναβάτσο τον Ιστορικό στην Ιταλία.

Ο Τσαλμπούρης ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 19 πόντους, με τον Τόμασον να τον ακολουθεί με 17 πόντους και 8 ασίστ.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Στιούαρτ με 16 πόντους, ενώ ο Μπατλ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε 10 πόντους.

Οι Νεοσμυρνιώτες παραμένουν στην τελευταία θέση του Eurocup με ρεκόρ 2-13, ενώ η Τρέντο είναι 5η με ρεκόρ 8-6.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-15, 51-37, 63-69, 88-87