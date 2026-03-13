Τρομερό περιστατικό στην Κροατία: Παίκτης κάρφωσε, γκρέμισε την μπασκέτα και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτήν

Στην Κροατία σημειώθηκε ένα τρομερό σκηνικό, όταν ο πρώην παίκτης της Καρδίτσας, Ντιμάτζιο Ουίγκινς, κάρφωσε την μπάλα με δύναμη στην μπασκέτα και καταπλακώθηκε από αυτήν.

Ο Ουίγκινς ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην Ελλάδα για λογαριασμό της Καρδίτσας και στο 18′ του αγώνα της Σπλιτ με την Κβάνερ για το πρωτάθλημα της Κροατίας είδε την μπασκέτα να τον πλακώνει.

Συμπαίκτες και αντίπαλοι έτρεξαν προς τα πάνω του με σκοπό να τον απεγκλωβίσουν για να αποφύγει τον οποιονδήποτε τραυματισμό, καθώς το βάρος της μπασκέτας είναι αρκετό για να δημιουργήσει προβλήματα.

Για καλύ του τύχη η μπασκέτα δεν έπεσε πάνω στην σπονδυλική του στήλη και βρήκει κυρίως τα πόδια του, για να διευκολύνει και το έργο του απεγκλώβισμου.