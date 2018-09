Τρομερός Ντιμπάλα! «Μαγική» ντρίμπλα με… τακουνάκι – video

Ο Πάουλο Ντιμπάλα ξέρει πολλά κιλά… μπάλα. Ο Αργεντινός άσος της Γιουβέντους φρόντισε να ξεσηκώσει τον κόσμο στο εντός έδρας παιχνίδι της «Μεγάλης Κυρίας με τη Σασουόλο, για την τέταρτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Με ποιον τρόπο; Έκανε μία «άρρωστη» ντρίμπλα σε αντίπαλο του, περνώντας τη μπάλα κάτω από τα πόδια του με «τακουνάκι».

Dybala is in the mood 🔥 pic.twitter.com/noVWke3xH2

— Tarek Khatib (@ADP1113) September 16, 2018