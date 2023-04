Η Ρόμα νίκησε με 3-0 τη Σαμπντόρια στη Serie A και συνεχίζει τη “μάχη” της για έξοδο στο Champions League, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να κερδίζει όμως ξανά τα “φώτα” με μία κίνηση που δεν είχε σχέση με το παιχνίδι.

Οι οπαδοί της Ρόμα ξεκίνησαν ένα ρατσιστικό σύνθημα κατά του προπονητή της Σαμπντόρια και πρώην παίκτη της Ίντερ, Ντέγιαν Στάνκοβιτς, με τον Μουρίνιο να παρεμβαίνει και να τους ζητάει να σταματήσουν.

Μία χειρονομία του Πορτογάλου τεχνικού ήταν αρκετή για να βάλει… φρένο στους τιφόζι των Ρωμαίων, με τον ίδιο να τονίζει μετά το τέλος του αγώνα: «Το έκανα για έναν σπουδαίο άνθρωπο και φίλο. Έχει οικογένεια, έχει παιδιά. Για κανέναν δεν πρέπει να ακούγονται τέτοια συνθήματα».

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Στάνκοβιτς από την πλευρά του, φώναξε “ευχαριστώ”, όταν ο Μουρίνιο έκανε την κίνησή του και σταμάτησε να ακούγεται η λέξη “γύφτος” από την κερκίδα.

Jose Mourinho urging AS Roma fans to stop chanting horrible and racist things towards Sampdoria manager Dejan Stanković. The manager played under Mourinho at some point in his playing career. pic.twitter.com/UAdm4DgttM