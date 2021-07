Οι Μιλγουόκι Μπακς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA μετά από 50 ολόκληρα χρόνια και ολόκληρη η πόλη το γιόρτασε στους δρόμους, χωρίς όμως να λείψουν και τα επεισόδια.

Όπως έγινε γνωστό από τα αμερικανικά ΜΜΕ υπήρξαν πυροβολισμοί από αγνώστους σε ένα σημείο με πάρα πολύ κόσμο, χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί θύματα τραυματισμών.

Ο ήχος των πυροβολισμών όμως δημιούργησε τρόμο στο δρόμο, με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος όταν αντιλήφθηκε ότι δεν πρόκειται απλώς για πυροτεχνήματα, όπως φαίνεται και από τα σχετικά video.

Terrifying moments on Water Street as dozens of shots ring out where crowds of #Bucks fans were celebrating the win @cbs58 pic.twitter.com/DZqTjRrkc4