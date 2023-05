Λίγο έλειψε να έχουμε τραγωδία στον Indianapolis 500. Οι θεατές μιας κατάμεστης εξέδρας είδαν έναν τροχό να φεύγει από μονοθέσιο και να περνάει πάνω από τα κεφάλια τους.

Με 17 γύρους να απομένουν για την ολοκλήρωση του Indianapolis 500, η σύγκρουση του μονοθεσίου του Κάιλι Κίρκγουντ με αυτό του Ρόσενκβιστ έφερε την αποκόλληση του ενός τροχού από το όχημα του πρώτου.

Οι θεατές που βρίσκοντας στην εξέδρα, δίπλα στο συμβάν, παρακολούθησαν το συμβάν και την πορεία της ρόδας, που πέρασε πάνω από τα κεφάλια τους και για καλή τους τύχη κατέληξε σε χώρο στον οποίο δεν υπήρχαν άνθρωποι (στο πάρκινγκ).

Scary moment at the Indianapolis 500 as a tire came flying off of Kyle Kirkwood’s car and nearly landed in the stands



