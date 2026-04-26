Τσέλσι – Λιντς 1-0: Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας οι Λονδρέζοι

Ο Έντζο Φερνάντεζ έκρινε τον ημιτελικό του FA CUP
Η Τσέλσι
Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι θα διεκδικήσουν φέτος το Κύπελλο Αγγλίας στον μεγάλο τελικό.

Με γκολ του Έντσο Φερνάντες από το πρώτο ημίχρονο, η Τσέλσι λύγισε 1-0 την Λιντς και έκλεισε θέση στον τελικό του FA Cup.

Η ομάδα του Λονδίνου άφησε πίσω της το σερί ηττών που έφερε και την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ και με τον Κάλουμ ΜακΦάρλαν στον πάγκο κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στις 16 Μαΐου.

Οι Μπλε προκρίθηκαν στον τελικό για πρώτη φορά μετά από μία τετραετία, ψάχνοντας την ένατη κατάκτηση και πρώτη μετά από οκτώ χρόνια.

