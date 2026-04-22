Τσέλσι: Τέλος ο Λίαμ Ροσένιορ από τη θέση του προπονητή

Η εικόνα της Τσέλσι έγινε χειρότερη μετά την πρώτη αλλαγή προπονητή και έτσι θα πάει και σε δεύτερη πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, αφού ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της με τον Λίαμ Ροσένιορ.

Μετά από τρεις μήνες στον πάγκο της Τσέλσι, ο Λίαμ Ροσένιορ απολύθηκε από τους “μπλε” του Λονδίνου, αφού με 5 σερί ήττες στην Premier League, η ομάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμη και το “τρένο” της Ευρώπης. Στη θέση του θα βρεθεί μέχρι το τέλος της σεζόν, ως υπηρεσιακός προπονητής ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν.

Η ανακοίνωση της Τσέλσι

«Η Τσέλσι ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Λίαμ Ροσένιορ. Εκ μέρους όλων στο σύλλογο, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τον Λίαμ και το επιτελείο του για την προσπάθεια και την προσφορά τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ο Λίαμ επέδειξε σε κάθε στιγμή ακεραιότητα και επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στα μέσα της σεζόν.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, τα πρόσφατα αποτελέσματα και οι εμφανίσεις της ομάδας δεν ανταποκρίθηκαν στα απαιτούμενα πρότυπα, τη στιγμή που απομένουν ακόμη σημαντικοί στόχοι για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου. Όλοι στην Τσέλσι του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν θα αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού προπονητή έως το τέλος της σεζόν, με τη στήριξη του υπάρχοντος τεχνικού επιτελείου, καθώς η ομάδα επιδιώκει την εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής και την πρόοδο στο FA Cup. Παράλληλα, ο σύλλογος θα προχωρήσει σε διαδικασία αξιολόγησης, με στόχο τη λήψη της σωστής μακροπρόθεσμης απόφασης για τη θέση του προπονητή».